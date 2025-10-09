China sprijină un armistițiu permanent în Fâșia Gaza: „Palestina trebuie condusă de palestinieni”

China a declarat joi că își dorește un „armistițiu permanent și cuprinzător” în Fâșia Gaza, după anunțul unui nou acord de încetare a focului între părțile aflate în conflict, scrie Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă regulate că Beijingul „sprijină principiul conform căruia Palestina trebuie condusă de palestinieni” și că soluția la criza umanitară și de securitate din Gaza trebuie să vină prin dialog politic și respectarea drepturilor poporului palestinian.