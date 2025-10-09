Prima pagină » Știri externe » China sprijină un armistițiu permanent în Fâșia Gaza: „Palestina trebuie condusă de palestinieni”

China sprijină un armistițiu permanent în Fâșia Gaza: „Palestina trebuie condusă de palestinieni”

Beijingul a salutat anunțul privind noul acord de încetare a focului în Gaza și a declarat că sprijină o soluție durabilă care să pună capăt violențelor dintre Israel și Hamas.
Sursa foto: X
Rareș Mustață
09 oct. 2025, 13:57, Știri externe

China a declarat joi că își dorește un „armistițiu permanent și cuprinzător” în Fâșia Gaza, după anunțul unui nou acord de încetare a focului între părțile aflate în conflict, scrie Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă regulate că Beijingul „sprijină principiul conform căruia Palestina trebuie condusă de palestinieni” și că soluția la criza umanitară și de securitate din Gaza trebuie să vină prin dialog politic și respectarea drepturilor poporului palestinian.