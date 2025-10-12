Ostaticii vor fi eliberaţi din Gaza „în câteva ore”. Trump va vorbi în Parlamentul israelian

Israelul a declarat duminică că se aşteaptă ca toţi ostaticii vii ţinuţi în Fâşia Gaza să fie eliberaţi luni, conform acordului de încetare a focului semnat cu Hamas, în timp ce palestinienii aşteaptă eliberarea a sute de prizonieri deţinuţi în Israel şi un val de ajutoare în teritoriul afectat de foamete, potrivit France24.

„În câteva ore, ne vom reuni cu toţii”, a declarat într-un comunicat şeful statului major al armatei israeliene , generalul-locotenent Eyal Zamir.

Preşedintele american Donald Trump plănuia să plece mai târziu în cursul zilei pentru a vizita Israelul şi Egiptul, pentru a sărbători armistiţiul anunţat săptămâna trecută, care oferea speranţă pentru sfârşitul războiului de doi ani.

„Ne aşteptăm ca toţi cei 20 de ostatici ai noştri în viaţă să fie eliberaţi împreună la Crucea Roşie şi transportaţi în şase până la opt vehicule”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Shosh Bedrosian.

Bedrosian a declarat că ostaticii vor fi duşi la o bază militară pentru a se reuni cu familiile lor sau, dacă este necesar, imediat la un spital.

După eliberarea ostaticilor, Israelul era pregătit să elibereze aproximativ 2.000 de deţinuţi palestinieni şi să-i primească pe cei 28 de ostatici despre care se crede că sunt morţi. Armata a planificat o ceremonie în numele lor în Gaza, a declarat Bedrosian.

O forţă de intervenţie internaţională va începe să lucreze pentru a localiza ostaticii decedaţi care nu sunt returnaţi în termen de 72 de ore, a declarat Gal Hirsch, coordonatorul Israelului pentru ostatici şi persoane dispărute. Oficialii au declarat că căutarea cadavrelor ostaticilor, dintre care unele s-ar putea afla sub dărâmături, ar putea dura ceva timp.

Nu a fost anunţată data eliberării prizonierilor palestinieni deţinuţi în Israel. Printre aceştia se numără 250 de persoane care execută pedepse pe viaţă, pe lângă 1.700 de persoane confiscate din Gaza în timpul războiului şi deţinute fără acuzaţii.