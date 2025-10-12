La 92 de ani, președintele Camerunului este pregătit pentru al optulea mandat

Jurnaliștii AFP au văzut alegători înghesuiți în fața secțiilor de votare în timpul zilei, în capitala Yaounde, înainte ca acestea să se închidă la începutul serii, un oficial electoral declarând că votul s-a desfășurat „calm”.

Biya s-a confruntat cu 11 adversari, inclusiv fostul ministru al muncii, Issa Tchiroma Bakary, în vârstă de 79 de ani, care a generat un entuziasm neașteptat în rândul alegătorilor din această națiune centrafricană, unde jumătate din populație are sub 20 de ani.

Majoritatea celor opt milioane de camerunezi eligibili să voteze în alegerile cu un singur tur de scrutin cunoscuseră un singur conducător în viața lor.

Biya este la putere din 1982 și a câștigat toate alegerile din ultimii 20 de ani cu peste 70% din voturi.