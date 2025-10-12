Prima pagină » Știri externe » La 92 de ani, președintele Camerunului este pregătit pentru al optulea mandat

Camerunezii au votat duminică în cadrul unor alegeri care îl vor readuce în funcție pe Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, cel mai în vârstă șef de stat din lume, după 43 de ani la putere.
Jurnaliștii AFP au văzut alegători înghesuiți în fața secțiilor de votare în timpul zilei, în capitala Yaounde, înainte ca acestea să se închidă la începutul serii, un oficial electoral declarând că votul s-a desfășurat „calm”.

Biya s-a confruntat cu 11 adversari, inclusiv fostul ministru al muncii, Issa Tchiroma Bakary, în vârstă de 79 de ani, care a generat un entuziasm neașteptat în rândul alegătorilor din această națiune centrafricană, unde jumătate din populație are sub 20 de ani.

Majoritatea celor opt milioane de camerunezi eligibili să voteze în alegerile cu un singur tur de scrutin cunoscuseră un singur conducător în viața lor.

Biya este la putere din 1982 și a câștigat toate alegerile din ultimii 20 de ani cu peste 70% din voturi.

