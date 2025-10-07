Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Este revoltător să văd că liderii statului român consideră legea un subiect de negociere

Întrebat marți, la Digi24, ce părere are despre amânarea alegerilor pentru Primăriei Capitalei, Cătălin Drulă a spus: „Legea este foarte clară. Alegerile trebuie organizate în 90 de zile, iar pentru mine este cumva revoltător să văd că lideri ai statului român consideră legea un subiect de negociere. Până la urmă, într-un stat de drept, regulile se respectă, iar dacă semnalul dat de la vârful statului român este că legea se respectă numai dacă ne convine, ce să mai înțeleagă cetățenii acestei țări”.

El susține că „întreaga discuție care leagă sau condiționează, printr-un șantaj, organizarea alegerilor de un anumit mod de a candida este una în afara legii”.

„Iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat ieri, într-o conferință de presă, de ce îi cere premierului Bolojean să nu respecte legea, la care n-a avut ieșire, pentru că asta îi cere, să nu respecte legea dacă PSD-ului nu-i convine. Faptul că am ajuns să discutăm despre asta în România, în termeni atât de relaxați, de la vârstul statului român, repet, către cei care ne ascult acum, care în fiecare zi își plătesc taxele, respectă legea, și faptul că cei de la PSD îndeamnă sau chiar șantajează un guvern să nu cumva se respecte legea, este reprobabil”.