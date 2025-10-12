China acuză Statele Unite ale Americii de intensificarea tensiunilor comerciale

China și-a apărat duminică măsurile de control al exporturilor de metale rare, calificându-le drept „legitime”, după ce președintele Donald Trump a ripostat împotriva restricțiilor anunțând noi tarife vamale severe aplicate produselor chinezești, scrie Reuters.

China este dispusă să consolideze dialogul și schimburile cu toate țările în materie de control al exporturilor, pentru a proteja mai bine securitatea și stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare la nivel mondial, a declarat ministerul comerțului într-un comunicat.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că va impune Chinei o taxă vamală de 100% „peste orice taxă pe care o plătesc în prezent”, începând cu 1 noiembrie, escaladând masiv războiul comercial în contextul unei dispute aprinse privind controlul exporturilor de metale rare.

Mai devreme în aceeași zi, Trump l-a criticat pe liderul chinez Xi Jinping pe rețelele de socializare pentru eforturile intensificate ale Chinei de a impune controale asupra exporturilor de metale rare esențiale, amenințând cu represalii economice și afirmând că nu mai vede niciun motiv să se întâlnească cu Xi în timpul vizitei programate în regiune la sfârșitul acestei luni. La momentul respectiv, Trump a amenințat, de asemenea, cu sancțiuni economice împotriva Chinei, avertizând: „În funcție de ceea ce va spune China despre „ordinul” ostil pe care tocmai l-a emis, voi fi obligat, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, să contracarez financiar această mișcare”.

„Pentru fiecare element pe care au reușit să-l monopolizeze, noi avem două”, a adăugat el.

Joi, Beijingul a intensificat restricțiile drastice asupra exporturilor de pământuri rare, extinzând lista mineralelor aflate sub control și extinzând controalele care vizează tehnologiile de producție și utilizarea acestora în străinătate, inclusiv pentru aplicații militare și semiconductoare. Acțiunile au vizat o vulnerabilitate acută pentru SUA – una care a determinat administrația Trump să depună eforturi semnificative în ultimele luni pentru a identifica și a crește rapid capacitatea de exploatare minieră și de producție. Și a declanșat imediat semnale de alarmă în cadrul administrației Trump, potrivit mai multor oficiali ai administrației.

Măsura a fost luată în contextul în care Beijingul a încercat să-și sporească influența în negocierile comerciale cu Statele Unite și înaintea unei întâlniri preconizate între Xi și Trump, în marja summitului APEC din Coreea de Sud, care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Unii oficiali ai administrației au considerat-o o încercare clară a lui Xi de a-și asigura influența înaintea întâlnirii față în față cu Trump, în timp ce alții au indicat măsurile de control al exporturilor luate de SUA ca fiind posibilul factor care a declanșat reacția Chinei.