Zelenski merge la Londra. Premierul britanic cere intensificarea presiunii asupra Rusiei

Vineri, Marea Britanie a cerut o serie de măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziţia Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se îndreaptă spre Londra pentru discuţii cu aliaţii cheie.

Biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer a declarat că acesta va cere o reuniune a ţărilor din „Coaliţia de voinţă”, care s-au angajat să consolideze sprijinul acordat Ucrainei pentru a elimina petrolul şi gazul rusesc de pe piaţa mondială, să utilizeze activele ruseşti îngheţate pentru a sprijini Ucraina şi să ofere Kievului mai multe rachete cu rază lungă de acţiune, relatează Reuters.

Întâlnirea are loc după ce preşedintele american Donald Trump a impus sancţiuni celor două mari companii petroliere ruseşti, într-o schimbare dramatică de poziţie după ce săptămâna trecută a declarat că el şi preşedintele rus Vladimir Putin vor organiza în curând un summit la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Starmer a declarat că Putin a demonstrat că nu ia în serios propunerile de încetare a războiului.

„De fiecare dată îi oferim lui Putin şansa de a pune capăt invaziei sale inutile, de a opri uciderile şi de a-şi retrage trupele, dar el respinge în mod repetat aceste propuneri şi orice şansă de pace”, a declarat Starmer într-un comunicat.

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei şi să continuăm acţiunea decisivă a preşedintelui Trump”.

Discuţiile de vineri de la Londra vor fi o combinaţie între întâlniri fizice şi virtuale, şeful NATO Mark Rutte, premierul olandez Dick Schoof şi premierul danez Mette Frederiksen urmând să se alăture lui Starmer şi Zelenskiy la Londra.

Moscova a declarat că va da un „răspuns dureros” dacă activele vor fi confiscate în cadrul planului de a le utiliza pentru a acorda Kievului un împrumut de 140 de miliarde de euro (163 miliarde de dolari).

Liderii Uniunii Europene au convenit joi la Bruxelles să susţină nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027, dar au amânat până în decembrie aprobarea planului de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru garantarea unui împrumut masiv de 140 miliarde euro.

Decizia vine după obiecţiile ridicate de Belgia, a cărei instituţie financiară Euroclear deţine activele în cauză.