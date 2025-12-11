Prima pagină » Știri externe » Un vechi oraș din Yemen, sufocat de migranții care fug de rebelii Houthi

Fost port pitoresc la Marea Roșie, orașul Aden din Yemenul controlat de guvern a fost transformat de afluxul masiv de oameni care fug de război: întreruperile de electricitate sunt constante, apa curentă este rară, iar serviciile publice sunt suprasolicitate.
11 dec. 2025

Orașul vechi de secole a devenit un refugiu pentru oamenii care caută siguranță și muncă de când rebelii Houthi, susținuți de Iran, au cucerit capitala Sanaa, forțând înlăturarea guvernului aflat la putere.

Strămutarea, care a dublat populația orașului, a pus o presiune masivă asupra serviciilor de apă și electricitate, afectând atât noii veniți, cât și locuitorii orașului.

Între timp, orașul de coastă a atras mulți dintre miile de migranți africani care au debarcat în fiecare lună pe ambarcațiuni de trafic de persoane, sperând să ajungă în bogatul Golf, dar rămânând blocați în cea mai săracă țară din Peninsula Arabică.

Mohammed Saeed al-Zaouri, ministrul afacerilor sociale și al muncii din Yemen, a declarat pentru AFP că 755.000 de persoane înregistrate și un număr nespecificat de persoane neînregistrate au sosit în Aden.

El a estimat populația actuală a orașului la aproximativ 3,5 milioane, mai mult decât dublu față de 1,5 milioane de acum 20 de ani.

Conflictul dintre rebeli și o coaliție internațională condusă de Arabia Saudită a creat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, majoritatea populației Yemenului depinzând de ajutoare, în ciuda unui armistițiu din 2022.

 

