20 de angajați ONU, sechestrați de rebelii Houthi din Yemen

Potrivit oficialilor ONU, printre cei reținuți se află 5 yemeniți și 15 membri internaționali ai personalului ONU. Rebelii au eliberat anterior alte 11 persoane după interogatoriu.

Personalul reținut lucrează pentru mai multe agenții ale ONU, inclusiv Programul Alimentar Mondial (WFP), UNICEF și Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA).

Pe lângă reținerea personalului, gruparea susținută de Iran a confiscat și mai multe aparate de comunicații.

Gruparea Houthi a desfășurat o campanie de reprimare împotriva organizațiilor internaționale în zonele aflate sub controlul lor.

Rebelii au acuzat, fără dovezi, că angajații ONU ar susține operațiuni de informații în Yemen, acuzație respinsă vehement de ONU.