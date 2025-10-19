Rebelii Houthi au atacat o clădire a ONU în Sanaa

Potrivit lui Jean Alam, purtător de cuvânt al reprezentantul ONU pentru Yemen, 15 membri ai personalului internațional se aflau în clădire în momentul atacului. Aceștia au fost găsiți și și-au contactat familiile, conform AP. Clădirea este operată de mai multe agenții ONU, inclusiv Programul Alimentar Mondial, UNICEF și Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

Raidul survine după o serie de atacuri și represalii Houthi împotriva ONU și altor organizații internaționale din zonele deținute de rebeli. Conflictul din Yemen a început în 2014, când rebelii Houthi au preluat controlul asupra capitalei și nordului țării, forțând guvernul recunoscut internațional să plece în exil.

„Se iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța personalului și a bunurilor”, a precizat Alam.