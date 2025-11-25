FT: Negocieri secrete la Abu Dhabi între SUA, Rusia și Ucraina

Driscoll, noul negociator internațional surpriză, pe care Trump îl numește „omul meu cu dronele” datorită activității sale în programele de modernizare a Armatei, a aterizat luni seara la Abu Dhabi. El și-a petrecut o parte din săptămâna trecută la Kiev, unde s-a întâlnit cu Zelenski și cu zeci de ambasadori, înainte de a li se alătura lui Rubio și altora la Geneva pentru a se întâlni cu liderii europeni. Rubio și principalul negociator al lui Trump pe dosarul Ucraina, Steve Witkoff, s-au întors la Washington. Jared Kushner, ginerele lui Trump și un alt negociator, s-a întors, de asemenea, în Statele Unite, în timp ce comandantul suprem al Forțelor Aliate din NATO, Alexus Grynkewich, s-a îndreptat spre Bruxelles pentru a-i informa pe aliații NATO.

Driscoll aduce un plan de pace îmbunătățit care reduce planul inițial de pace al SUA de la 28 de puncte la aproximativ 19.

Zelenski, într-o declarație făcută luni, a spus că „multe dintre elementele corecte au fost luate în considerare în acest cadru”, deși a recunoscut că multe lucruri rămân nerezolvate. „Apreciem faptul că cea mai mare parte a lumii este pregătită să ne ajute și că partea americană abordează acest lucru în mod constructiv.”

„Întreaga echipă a președintelui Trump, inclusiv secretarul Rubio, trimisul special Witkoff și mulți alții, a lucrat în deplină unitate timp de 10 luni pentru a pune capăt acestui război absurd și distructiv”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a spus că Trump „apreciază eforturile secretarului Driscoll de a aduna opinii atât de la ruși, cât și de la ucraineni, pentru a elabora un acord care să asigure o pace durabilă și aplicabilă”.

Europa, întâlnire separată

Reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și altor instituții ale UE s-au reunit separat cu americanii și cu ucrainenii la sfârșitul săptămânii, după discuțiile dintre cele două țări.

„Nu suntem siguri încotro se va îndrepta acest proces, dar la Geneva s-au făcut unele progrese”, a spus un diplomat european. „Este încă un drum lung de parcurs, iar rușii cu siguranță vor pune presiune.” O reuniune de ultim moment a „coaliției de voință”, un grup de aproximativ 50 de țări care s-au angajat să sprijine Ucraina, va avea loc marți, în format virtual, pentru a discuta negocierile și a coordona un nou sprijin militar pentru Ucraina. „Toată lumea este absolut concentrată pe ceea ce trebuie să obținem din acest proces, adică o pace justă și durabilă”, a declarat premierul britanic Keir Starmer, care conduce coaliția.