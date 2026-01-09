Reprimarea protestelor din Iran, condamnată de Uniunea Europeană. Liderii europeni cer respectarea drepturilor omului

Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că imaginile din capitala iraniană arată o reacție „disproporționată și brutală” a autorităților, avertizând că orice violență împotriva protestatarilor pașnici este inacceptabilă, transmite Euronews.

Comisia Europeană a denunțat, la rândul său, creșterea numărului de morți și răniți în urma reprimării protestelor din Iran și a cerut respectarea dreptului fundamental la liberă întrunire. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că populația Iranului își exprimă aspirațiile legitime pentru o viață mai bună, însă UE nu susține oficial schimbarea de regim, aceasta nefiind parte din politica sa consolidată față de Teheran.

Nemulțumiri economice transformate în revoltă politică

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie, pe fondul unei crize economice severe, caracterizate prin inflație galopantă, deprecierea monedei naționale și scăderea nivelului de trai.

Inițial motivate de nemulțumiri sociale, manifestațiile s-au transformat rapid în contestări directe la adresa regimului teocratic, cu scandări precum „Moarte dictatorului” și „Moarte Republicii Islamice”.

După întreruperea internetului și a apelurilor internaționale, măsură adoptată de autoritățile iraniene pentru a limita comunicarea protestatarilor, reacțiile liderilor europeni s-au intensificat.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a elogiat „generația care vrea să rupă lanțurile opresiunii”, iar premierii Belgiei și Suediei, Bart De Wever și Ulf Kristersson, au transmis mesaje de susținere pentru iranienii care luptă pentru libertate.

Ministrul german de externe a criticat „utilizarea excesivă a forței” și a cerut Iranului să respecte obligațiile internaționale privind drepturile omului. În replică, misiunea Iranului pe lângă UE a calificat aceste poziții drept „intervenționiste” și a acuzat un dublu standard.

Reprimarea protestelor din Iran are loc într-un context extrem de tensionat, după conflictul armat cu Israelul și loviturile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene. Franța, Germania și Marea Britanie au decis recent reimpunerea sancțiunilor ONU, invocând nerespectarea acordului nuclear.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 42 de persoane au fost ucise și peste 2.270 arestate de la începutul protestelor, cifre care accentuează gravitatea situației și sporesc presiunea internațională asupra regimului de la Teheran.