Alexander Zverev s-a calificat la Turneul Campionilor, alături de Alcaraz, Sinner și Djokovic

Zverev, care s-a calificat pentru a opta oară în cariera sa la turneul de la final de an, va concura alături de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic, competiția urmând să se desfășoare la Inalpi Arena, din Torino (Italia), între 9 și 16 noiembrie.

Germanul a avut un început de an solid, ajungând în finala Australian Open, a treia sa finală de Grand Slam. De asemenea, a câștigat la München al 24-lea titlu ATP din carieră, a jucat finala la Stuttgart și a ajuns în semifinalele ATP Masters 1000 de la Toronto și Cincinnati.

Zverev a debutat la ATP Finals în 2017 și a reușit să se califice în opt dintre ultimele nouă sezoane, cucerind trofeul în 2018 și 2021 și atingând semifinale în 2019 și 2024.

Conform Infosys ATP, germanul are un bilanț de 17 victorii și 10 înfrângeri la Turneul Campionilor, incluzând 9-3 de la mutarea competiției la Torino în 2021, două dintre înfrângeri fiind în tie-break-uri din seturile decisive.

În prezent, mai rămân de stabilit patru locuri pentru simplu, iar americanul Taylor Fritz, clasat pe cinci, este următorul pe listă pentru calificare.