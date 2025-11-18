Alcaraz a anunțat că se retrage din finala Cupei Davis din cauza unei leziuni musculare

Jucătorul a anunțat că se retrage din echipa Spaniei pentru finala Cupei Davis din Italia din cauza unei leziuni la mușchiul ischiogambier al piciorului drept.

Alcaraz a spus că această decizie i-a fost recomandată de medici.

„Îmi pare foarte rău să anunț că nu voi putea juca pentru Spania în Cupa Davis de la Bologna”, a transmis el pe X, citat de AP.

Alcaraz a spus că se întoarce acasă „cu inima frântă”.

„Am spus întotdeauna că a juca pentru Spania este cel mai frumos lucru care există și abia așteptam să ajut să luptăm pentru Cupa Davis”, a adăugat el.

Alcaraz urma să conducă Spania la Bologna împotriva Cehiei, în sferturile de finală de joi, pentru a încerca să câștige Cupa Davis pentru prima dată. Anul trecut, Alcaraz și Spania au fost eliminați în runda de deschidere a Final 8, acasă, la Malaga.

Spania avea deja o sarcină dificilă, urmând să înfrunte echipa cehă, care include jucători din top 20, precum Jiri Lehecka și Jakub Mensik. Aceștia au eliminat Statele Unite în runda de calificare din septembrie.

Anterior, spaniolul a fost anunțat ca incert pentru turneul de la Bologna.