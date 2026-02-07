Prima pagină » Sport » Zi decisivă pentru România în barajul din Cupa Davis. Egalitate după prima zi în Paraguay

Echipa masculină de tenis a României dispută, în deplasare, la Asuncion, barajul din Grupa Mondială I din Cupa Davis, în compania Paraguayului. După meciurile disputate vineri noapte, scorul este egal, sâmbâtâ fiind programate partidele decisive.
Zi decisivă pentru România în barajul din Cupa Davis. Egalitate după prima zi în Paraguay
sursă foto: Federația Română de Tenis
Petre Apostol
07 feb. 2026, 08:10, Sport

Duelul reprezintă prima confruntare între cele două naționale în Cupa Davis. Disputa se desfășoară la Club Internacional de Tenis din Asuncion.

După prima zi, scorul general este 1-1.

Radu David Țurcanu (19 ani, locul 677 ATP) a adus primul punct al României, după ce l-a învins pe Alex Santino Nunez Vera (18 ani, locul 1.800 ATP), scor 6-1, 3-6, 7-6 (2), la capătul unui meci de două ore și 37 de minute. A fost prima confruntare directă dintre cei doi jucători.

Paraguay a egalat prin principalul său jucător, Adolfo Daniel Vallejo (21 de ani), clasat în prezent pe locul 104 ATP, care l-a învins pe Gabriel Ghețu (18 ani, 714 ATP), scor 6-1, 6-4.

Ziua de sâmbătă este decisivă și va începe cu meciul de dublu, programat de la ora 21:00, între perechile Mircea-Alexandru Jecan / Bogdan Pavel și Daniel Vallejo / Martin Antonio Vergara del Puerto.

Ulterior, sunt programate ultimele două partide de simplu: Vallejo – Țurcanu și Ghețu – Nunez Vera, ambele în premieră.

România vine în acest baraj după succesul cu 3-1 în fața El Salvadorului, obținut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay s-a calificat după victoria cu 3-1 contra Pakistanului, la Asuncion. În clasamentul Cupei Davis, România ocupă locul 40, iar Paraguay se află pe poziția 65.

