Alcaraz este incert pentru Cupa Davis

Carlos Alcaraz a ajuns luni la Bologna, venind de la Torino. El s-a deplasat la o clinică pentru a face o rezonanță magnetică la mușchiul ischiogambier al piciorului drept.

Conform informațiilor obținute de jurnaliștii de la Marca, problema a apărut în faza grupelor din ATP Finals și s-a agravat în semifinalele cu Felix Auger-Aliassime și în finala cu Jannik Sinner.

Alcaraz vrea să joace și să câștige Cupa Davis cu Spania, dar nu va risca și va juca doar dacă este în stare să ajute și să adune puncte.

Câștigătorul a șase turnee de Grand Slam suferă de o suprasolicitare a mușchiului și nu se va antrena marți. El va urma un tratament la hotel.

Miercuri va face un test pentru a vedea cum se simte și abia atunci se va decide participarea sa la turneu.

Spania va juca împotriva Cehiei în sferturile de finală ale Cupei Davis. Turneul de la Bologna începe marți, iar finala este programată în 23 noiembrie.

La turneu mai iau parte echipele Italiei, Austriei, Franței, Belgiei, Argentinei și Germaniei.