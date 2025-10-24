Bursele europene au revenit pe creștere

Indicele Stoxx 600, care reunește cele mai mari firme listate din Europa, a crescut ușor, cu 0,1%, în timp ce bursele din principalele capitale europene s-au menținut în teritoriu pozitiv. În Marea Britanie, indicele FTSE 100, incluzând cele mai mari 100 de companii listate la Bursa din Londra, a atins din nou un nivel record.

În Statele Unite, rata anuală a inflației (creșterea medie a prețurilor față de anul trecut) a ajuns la 3% în septembrie, sub estimările analiștilor. Datele citate de CNBC au fost publicate vineri de Biroul pentru Statistică al Muncii și au adus optimism pe piețele financiare, semnalând o posibilă temperare a scumpirilor.

Giganții europeni, profituri peste așteptări

Imediat după anunțarea cifrelor, au crescut contractele futures pentru acțiunile americane – instrumentele prin care investitorii pariază pe evoluția viitoare a pieței. Raportul fusese foarte așteptat, întrucât puține date economice au mai fost publicate în timpul închiderii parțiale a guvernului.

În Europa, investitorii au analizat și rezultatele trimestriale ale unor giganți industriali precum Saab, ENI, Sanofi, Volvo Group și Porsche. Profitând de investițiile mari în domeniul militar din Europa, compania suedeză de apărare Saab a raportat o creștere a vânzărilor și și-a îmbunătățit prognoza pentru 2025. Acțiunile Saab au urcat cu aproape 7%.

Banca britanică NatWest a raportat un profit înainte de impozitare de 2,18 miliarde de lire sterline pentru trimestrul al treilea, depășind clar așteptările analiștilor. Veniturile sale din dobânzi au fost de 3,3 miliarde de lire, iar acțiunile băncii au crescut cu peste 3%.

Politica dictează și ritmul piețelor

Pe plan geopolitic, Uniunea Europeană și Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, o evoluție urmărită cu atenție de investitori, deoarece astfel de măsuri pot influența prețurile energiei și stabilitatea piețelor, mai ales că este un semn rar de coordonare, într-un an marcat de tensiuni transatlantice.

În Asia, piețele au avut, de asemenea, o evoluție pozitivă, iar indicele Kospi, barometrul pieței bursiere din Coreea de Sud, a atins un nivel record, susținut de optimismul că liderii SUA și Chinei – Donald Trump și Xi Jinping – urmează să se întâlnească săptămâna viitoare pentru discuții economice.