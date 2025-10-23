Doi bărbați reținuți de DIICOT după ce au obligat o tânără să se prostitueze în străinătate

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus miercuri reținerea a doi inculpați, cu vârste de 28 și 41 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

Din noiembrie 2017, inculpatul în vârstă de 28 de ani a recrutat o tânără, căreia i-a promis o relație și găsirea unui loc de muncă în străinătate. Profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, acesta, împreună cu inculpatul de 41 de ani, a transportat și adăpostit victima în Marea Britanie (Nottingham, Birmingham), în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, inculpatul de 28 de ani a transportat aceeași victimă în în Italia (Florența) și Germania (Augsburg), unde, prin acte de constrângere fizică și psihică, a determinat-o să practice prostituția.

Probatoriul administrat a relevat, că în cursul anului 2019, același inculpat a recrutat o altă persoană vătămată, pe care a obligat-o prin acte de violență, să practice prostituția în diferite zone din Spania și Germania.

Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost însușite de către inculpați.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.