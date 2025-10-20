ONJN a sesizat DIICOT în cazul unor jocuri de noroc organizate ilegal în mediul online

Potrivit unui comunicat al ONJN, un caz deosebit este cel al jocului „Chicken Road”, aparent destinat adolescenților, dar care, în urma verificărilor efectuate, s-a dovedit a fi o interfață către o platformă ilegală de gambling.

De asemenea, o altă plângere penală a fost formulată cu privire la desfășurarea de loterii și tombole ilegale pe platformele de social media, în special prin intermediul Instagram și TikTok. Aceste activități au fost promovate prin conturi care organizau extrageri de tip tombolă, fără licență emisă de ONJN.

ONJN a sesizat DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, având în vedere complexitatea activităților și numărul ridicat de utilizatori vizați.

Oficiul anunță că, în prezent, sunt în lucru mai multe sesizări penale referitoare la activități similare desfășurate online – unele vizează persoane fizice identificate, altele autori necunoscuți, iar o parte dintre acestea privesc constituirea unor grupuri infracționale organizate implicate în operarea de jocuri de noroc nelicențiate prin intermediul rețelelor de socializare. Doar în ultimele luni, ONJN a depus 44 de plângeri penale, printre care unele împotriva unor platforme nelicențiate cunoscute.

„ONJN tratează cu maximă seriozitate orice tentativă de eludare a legislației privind jocurile de noroc. Colaborăm permanent cu DIICOT și celelalte instituții abilitate pentru a identifica și sancționa aceste practici ilegale”, a declarat Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN.

În primele 9 luni din anul 2025 s-au aplicat aproximativ 350 de amenzi în valoare de 9.315.000 lei, au fost depuse 53 plângeri penale și au fost indisponibilizate 197 de mijloace de joc folosite fără licență.