Oficiali chinezi din Shanghai, în vizită la Penitenciarul Rahova

Vizita a avut loc marți și miercuri. Delegația chineză a fost condusă de Dai Weidong, directorul general adjunct al sistemului penitenciar din Shanghai.

Potrivit anunțului dat de reprezentanții ANP, vizita a fost organizată la inițiativa partenerilor chinezi. Ea reflectă „interesul comun pentru consolidarea cooperării internaționale”, dar și pentru „schimbul de bune practici în domeniul administrației penitenciare moderne”.

În cadrul vizitei, reprezentanții chinezi, dar și români s-au întâlnit marți la sediul ANP, acolo unde au purtat discuții pe teme precum: reintegrarea socială a persoanelor private de libertate sau siguranța și condițiile de deținere.

Aceștia au împărtășit și informații legate de inovații tehnologice care pot îmbunătăți managementul în sistemul penitenciar, dar și evaluarea riscurilor și a nevoilor individuale pe care le au persoanele private de libertate.

De asemenea, delegația din Shanghai a vizitat penitenciarul Rahova, pentru a observa modul de funcționale al sistemului penitenciar românesc.

Potrivit ANP, oficialii chinezi au avut prilejul să vadă modul de implementare a programelor de reabilitare și reintegrare socială, configurația modernizată a spațiilor de detenție, dar și a activităților zilnice specifice diferitelor regimuri de executare a pedepselor cu închisoarea din sistemul penitenciar românesc.