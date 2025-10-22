Sindicaliștii din Administrația Națională a Penitenciarelor protestează la Ministerul Justiției / „Nu există un dialog real între minister și angajați”, reclamă polițiștii

Sindicaliștii din Administrația Națională a Penitenciarelor protestează miercuri, începând cu ora 8, la sediul ANP și în fața Ministerului Justiției, în a treia zi din seria de proteste ce se va termina pe 31 octombrie.

Pe toată durata programului de lucru, ei vor afișa mesaje de protest în care, după cum se arată în comunicatul ANP, „vor continua presiunile pe linia desființării unor unități, în absența dialogului real care să indice un impact bugetar pozitiv”.

Acuzații de „hărțuire” ale directorului general al ANP

Un alt motiv al pichetărilor este că polițiste din penitenciare au fost „hărțuite” de către directorul general al ANP și, în ciuda dezvăluirilor făcute în media, „care indică dovezi”, nu au existat verificări ale acestor acte.

Proteste vor avea loc în toate unitățile Poliției Penitenciare și va fi refuzată munca suplimentară din ultima săptămână a lunii octombrie 2025, „acțiuni care vor bloca sistemul penitenciar pe termen nedeterminat”.

„Nu vom accepta nicio măsură de reorganizare”

„Protestăm, totodată, împotriva desființării, fără un dialog real, a unor unități ale Poliției Penitenciare, sub masca unor pretinse reforme care în realitate impactează negativ bugetul de stat și vulnerabilizează misiunile principale ale sistemului penitenciar.

Nu vom accepta nicio măsură de reorganizare, care nu este discutată cu partenerii sociali, în mod transparent și argumentat, în Comisia Mixtă din Ministerul Justiției astfel cum s-a convenit anterior chiar cu Ministerul Justiției”, se arată în comunicatul ANP.

Eforturi pentru a corecta deficitul bugetar

„Poliția Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător pentru a gestiona noile spații date în folosință pe linia extinderii capacității de deținere, în scopul eliminării sancțiunilor CEDO, amenzilor și garanțiilor care presează bugetul statului.

Prin urmare, solicităm ANP și MJ să depună toate eforturile pentru a corecta deficitul bugetar în care se zbate deja sistemul penitenciar și nu pentru a face tot posibilul să taie din ceea ce nu avem”, se mai specifică în comunicatul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pe 23 octombrie, protestele se vor muta în fața Ministerului Justiției, vor începe la ora 11, când 2.000 d epolițiști de penitenciare vor picheta împotriva haosului instituțioal, a lipsei de transparență și a intențiilor de reorganizare lipsite de fundamente obiective. Sindicaliștii nu au de gând să renunțe la proteste dacă cererile lor nu vor fi rezolvate și iau în calcul extinderea protestelor până la sfârșitul anului.