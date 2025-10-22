Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate

Alexandru Poroşanu, director ajunct al Institutului Naţional de Criminalistică, a declarat miercuri că activitatea de cercetare la faţa locului s-a desfăşurat pe parcursul a cinci zile, inclusiv noaptea.

„S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi până la momentul actual din proximitatea locului, care au legătură cu cauza. Toate aceste probe vor fi supuse expertizării experţilor de la INSEMEX şi Institutul Naţional de Expertizări Criminalistice şi alţi experti care au fost solicitaţi pentru a lămuri aceste aspecte. A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care la momentul actual o avem disponibilă, inclusiv astăzi se vor mai desfăşura câteva activităţi de acest gen cu o dronă mai performantă pe care urmează să o aducem şi să o introducem în acele spaţii. Spaţiul este foarte nesigur, de asta nu se poate intra la momentul actual fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcţii”, a declarat Alexandru Poroşanu.

El a spus că vor fi expertizate şi condcta şi cablurile ridicate de la faţa locului.

„Toate expertizele care se vor face pe probele care s-au ridicat, şi aici mă refer la conducta de gaz care a fost ridicată, care într-adevăr avea o fisură în ea, şi celelalte cabluri electrice care au fost găsite în proximitatea acestei conducte de gaz, se vor efectua de către experţi, cei mai buni experţi din ţară”, a mai spus el.

Potrivit anchetatorilor, cercetarea la faţa locului încă nu s-a finalizat şi va mai dura probabil o săptămână, două.

De asemenea, aceştia anunţă că audierile în acest caz continuă. Sunt audiate persoane din bloc, dar şi persoane juridice care aveau capacitatea de a furniza anumite utilităţi în zonă.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineaţă, s-a soldat cu 3 morţi şi 15 răniţi.