Ministerul Dezvoltării finanțează reconstruirea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei

Ministerul a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordonanță de urgență care vizează programele de finanțare pentru consolidarea clădirilor.

Astfel, în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care asigură finanțarea integrală (100%) a lucrărilor de proiectare și execuție pentru blocurile de locuințe, se introduce posibilitatea includerii în program și a clădirilor de locuințe afectate de dezastre provocate de acțiuni accidentale sau accidente tehnice.

„Guvernul, Ministerul Dezvoltării reconfirmă angajamentul față de siguranța cetățenilor în caz de cutremur sau alte dezastre, având în vedere că vulnerabilitățile structurale ale clădirilor pot avea efecte dramatice asupra comunităților”, a precizat Cseke Attila.

Grad mare de vulnerabilitate la cutremure

Aceste clădiri prezintă un grad mare de vulnerabilitate la cutremure, fiind vulnerabile inclusiv la cutremure cu magnitudini mici, potrivit ministrului. Pentru aceste clădiri, este nevoie de crearea cadrului legal pentru finanțarea lucrărilor de demolare și de realizare a unei construcții noi, precum și pentru asigurarea cheltuielilor aferente studiilor și proiectării.

În acest program de consolidare a clădirilor, finanțat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, erau incluse la finanțare doar consolidări ale clădirilor existente, nu și demolări și construcții noi. Astfel, este nevoie de un cadru legal modificat, spune ministrul.

Cseke Attila a adăugat că există precedent legal pentru acest modificări, întrucât un alt program de finanțare derulat de minister, cel pentru școli sigure, prevede posibilitatea demolării clădirilor și construcția unor structuri noi.

„Pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experți tehnici atestați pentru rezistență mecanică și stabilitate, cât și raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin structurile competente”, se arată în comunicatul emis.

Locuințele nou realizate vor fi atribuite cu chirie foștilor proprietari

Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului și se atribuie unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află amplasată clădirea, prin convenție încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuințele nou realizate se vor atribui cu chirie foștilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieții acestora, precum și pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foștii proprietari solicită.

Actul normativ pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării prelungește, totodată, perioada de derulare a programelor naționale de investiții „Școli sigure și sănătoase” și cel pentru consolidarea seismică a spitalelor, „Mihail Cantacuzino”, până în anul 2028, față de 2025, cum era până acum.

„Reducerea riscului seismic și consolidarea infrastructurii publice esențiale – școli, spitale, clădiri publice și blocuri de locuințe este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranța cetățenilor”, a conchis ministrul Cseke Attila.

„Totodată, conform proiectului de act normativ, autoritățile administrației publice locale ar putea finanța, din buget propriu, expertizarea, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic ridicat (RSI și RsII), pentru clădirile care îndeplinesc criteriile, dar pentru care nu se accesează fondurile alocate prin programul de finanțare derulat de Ministerul Dezvoltării, precum și pentru clădirile afectate de explozii sau incendii”.