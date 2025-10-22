Administratorii unei firme de autoturisme, urmăriți penal pentru evaziune. Prejudiciu estimat la 29 milioane lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au anunțat că „au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, începând cu data de 21 octombrie 2025, față de inculpatul B.P.B., administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme”, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și utilizare de documente false privind TVA.

DNA precizează că inculpatul B.P.B. trebuie să depună „în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei”, consemnată pe numele său la dispoziția instituției.

Totodată, „procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 21 octombrie 2025, față de inculpatul C.I.C., administrator special al aceleiași societăți comerciale”, acuzat de aceleași infracțiuni.

Ce au descoperit anchetatorii

Anchetatorii susțin că, „în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, cu intenție și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cei doi inculpați ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile ale societății și să declare organelor fiscale operațiuni comerciale și venituri obținute din comercializarea pe piața internă a unor autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar”. Prejudiciul calculat pentru această perioadă este de 841.233 lei.

De asemenea, între 24 mai 2024 și 25 aprilie 2025, „cei doi inculpați, în cadrul unei scheme frauduloase, ar fi utilizat și prezentat organelor fiscale declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte”, aferente perioadei fiscale menționate.

„Societatea administrată de cei doi inculpați ar fi achiziționat intracomunitar, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care ar fi livrat pe teritoriul național autoturisme în valoare de 178.965.052,27 lei”, potrivit comunicatului.

„Deși aceste operațiuni ar fi trebuit să urmeze un regim normal de taxare al TVA (19%), cei doi inculpați ar fi declarat aceste operațiuni ca fiind livrări scutite de TVA (0%), diminuând resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.”

Decizia luată de DNA pentru recuperarea prejudiciului

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a dispus „măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin celor doi inculpați până la concurența sumei de 29.235.848 lei”. Au fost puse sub sechestru „două autoturisme a căror valoare cumulată depășește suma de 260.000 de euro”, precum și sumele de „165.500 de euro și 19.500 de lei” descoperite în urma perchezițiilor.

Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie „să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele”.

DNA menționează că „în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă”.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință acuzațiile conform art. 309 din Codul de procedură penală. „În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, precizează procurorii.