Ivan, după tragedia din Calea Rahovei: Cei care încasează sume considerabile să aibă condiții clare

Ivan a fost întrebat într-o conferință de presă unde s-au găsit fisurile la conducta de gaz care a explodat la blocul din Calea Rahovei, Sectorul 5, București.

„Companiile sunt cele care răspund de siguranța respectivelor rețele și, conform legii, ele sunt verificate, auditate și trebuie să răspundă. Iar dacă cineva din acele companii nu și-a făcut treaba, fie că vorbim despre persoane juridice sau despre persoane fizice, vor plăti și vor suporta rigorile legii. Și, foarte important, dacă în urma acestui eveniment de-a dreptul catastrofal, care a curmat viața unor oameni nevinovați, pentru care, îmi pare rău și transmit condoleanțe și pe această cale, constatăm că legislația trebuie să fie actualizată, constatăm că trebuie să punem noi reguli foarte clare pentru companii, pentru a proteja viața oamenilor, imediat ce vom avea finalizat această anchetă și vom primi raportul final, atât eu cât și premierul României, vom intra cu un pachet de modificări legislative pentru că astfel de situații să nu se mai repete”, a spus ministrul Energiei.

Ministrul a mai spus că este anormal să moară oameni nevinovați în casă din cauza unor erori care, „vom vedea după această expertiză, puteau să fie evitate”.

Întrebat cum vor fi despăgubiți oamenii, Ivan a spus că a avut o discuție cu primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și în momentul de față se caută soluții.

„Mi-a spus domnul primar că analizează dacă compania de asigurări va putea să despăgubească fiecare dintre locatari sau dacă există o altă formulă legală prin care ei să fie despăgubiți pentru că nu au nicio vină oamenii, pentru că din cauza unei defecțiuni a unei rețele care era operată de un operator economic, au ajuns să-și piardă locuințele”, răspunde Ivan

„Nu știu care este legislația și care este regulamentarea în materie de asigurări, dacă există asigurare pe care compania la rândul ei o are în vigoare pentru astfel de defecțiuni, ca să poată să despăgubească oamenii, dar ceea ce e foarte important: siguranța oamenilor, actualizarea legislației pentru ca firmele care încasează sume considerabile pentru fiecare operațiune în materie de energie și de gaze de la fiecare dintre români să aibă condiții foarte clare în care operează pentru a evita situația în care oamenii nevinovați să moară în case”, a mai spus Bogdan Ivan.