Delgaz Grid: Aproape 1.000 de cazuri de consum fraudulos de energie identificate în 9 luni. La cât se ridică valoarea prejudiciului

„Astfel, 618 cazuri reprezintă sustrageri de energie electrică, acestea fiind identificate în regiunea Moldova (județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău)”, precizează compania.

Alte „364 de cazuri au fost înregistrate pe parte de gaz în 18 județe (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Bihor, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău)”, se arată în comunicatul emis.

Conform datelor transmise, „cantitatea totală de energie sustrasă depășește 14 milioane kWh (circa 5,2 mil. kWh gaze naturale și 8,9 mil. kWh energie electrică), iar valoarea prejudiciului depășește 11,5 milioane lei”.

Avertismentul companiei

Compania avertizează că „intervențiile neautorizate asupra elementelor infrastructurii energetice pot duce la incidente grave (explozii, intoxicații, incendii, electrocutări etc.) cu urmări devastatoare: pierderi de vieți omenești și/sau bunuri distruse”.

„Reducerea valorii facturii la energie prin evitarea înregistrării consumului real nu este o soluție pentru consumatori deoarece riscurile la care se expun depășesc cu mult sumele astfel ‘economisite’. Nicio ‘economie’ nu merită pusă mai presus de siguranța familiei și a celor din jur. Pentru menținerea siguranței este esențială prevenirea furturilor de energie prin identificarea lor cât mai aproape de momentul în care apar. Consumul fraudulos generează pierderi nu doar pentru operatorul de distribuție, ci și pentru consumatorii corecți, care plătesc cu regularitate contravaloarea energiei consumate, intervențiile ilegale afectând deopotrivă și calitatea serviciului de distribuție a gazelor naturale și energiei electrice”, spune compania.

Reprezentanții Delgaz Grid subliniază că astfel de fapte „reprezintă o formă de furt și sunt sancționate conform prevederilor Codului Penal”. Pentru recuperarea prejudiciilor, „Delgaz Grid formulează și transmite plângeri penale către instituțiile abilitate”.

Măsuri de prevenție

Totodată, compania recomandă două măsuri principale de prevenție.: „NU permiteți persoanelor neautorizate să intervină asupra echipamentelor de măsurare a consumului de energie (contoare)” și „NU acceptați soluții improvizate de interceptare a conductelor de gaze naturale sau cablurilor de energie pentru reducerea consumului”.

„Cele peste 980 de cazuri de consum fraudulos identificate de la începutul anului până în prezent reprezintă tot atâtea situații cu potențial periculos care au fost eliminate. Contribuția cetățenilor care semnalează astfel de practici este esențială, toate sesizările fiind verificate cu respectarea confidențialității identității celor care le transmit”.