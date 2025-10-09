Bolojan, despre cauzele reale ale facturilor mari la energie: „În acești ani am închis capacități energetice”

Bolojan a spus, la News Pass de la B1, că, deși România nu are cel mai mare preț din Europa, la puterea de cumpărare a românilor costurile sunt ridicate.

„În primul rând, avem o subproducție de energie. În acești ani am închis capacități energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor, în ritmul în care s-au închis, alte surse de energie”, a explicat Bolojan.

Prim-ministrul a dat exemplul centralei de la Iernut, județul Mureș, pe care România a început să o construiască din 2016: „Gândiți-vă că avem o centrală de 400 de megawați pe care am început-o din 2016, și de 10 ani n-am fost în stare să o terminăm. Și acum a trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma constructoare”.

Bolojan a anunțat că s-a convenit cu Romgaz să termine lucrările pe cont propriu, întrucât sunt peste 90% finalizate. „Deci trebuie să avem mai multă producție. Avem câteva hidrocentrale care ar putea fi puse în funcțiune într-un an, un an și jumătate, care ar putea să compenseze parțial acest deficit de producție”, a adăugat premierul.

Referitor la eficiența energetică, Bolojan a criticat faptul că, deși s-au acordat granturi românilor pentru panouri fotovoltaice și izolații termice, „n-am făcut eficient sistemul național. O gravitate foarte mare”.

„Tot ce am avut fotovoltaic nu este dublat de stocare și noi avem o supraproducție la prânz unde practic energia este gratis și noi vindem foarte ieftin ziua. Avem un deficit de producție seara”, a explicat prim-ministrul.

Bolojan a subliniat că, dacă România ar fi avut sisteme de stocare prin baterii sau ar fi dezvoltat pompaje hidroelectrice, „am fi fost în situația în care ceea ce produceam în plus la prânz stocam și dădeam drumul seara și în felul acesta n-am fi avut acea achiziție scumpă de energie care în coșul de energie ridică prețul”.

Referitor la rolul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Bolojan a spus că în toți acești ani, 10-15 ani, putea să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piață: „Ei sunt regulatorii, ei sunt cei care urmăresc ceea ce se întâmplă, în așa fel încât între prețul de producție și prețul pe care îl plătește la final cetățeanul sau compania să fie o diferență rezonabilă”.

Referitor la producția pe cărbune, Bolojan a spus că „ineficiența în această zonă este influențată de proasta administrare a acestor companii din Valea Jiului, din zona Gorj, și nu poți să ai un preț al energiei pe cărbune mic cât timp ai costuri de producție foarte mari și ineficiență foarte mare”.

Întrebat despre momentul în care factura va scădea, prim-ministrul a răspuns: „E un pachet pe care îl avem în vedere, dar nu îl pot pune în practică de pe o zi pe alta. Nu pot să fac în trei luni ceea ce nu s-a făcut în ani de zile”.

Bolojan a mai subliniat că prețul ridicat al energiei afectează nu doar puterea de cumpărare a românilor, ci și competitivitatea firmelor românești pe piețele europene, mai ales în industriile precum metalurgia sau petrochimia.