Premierul Ilie Bolojan, despre energie: Această iarnă ar trebui să o trecem în condiții normale

Premierul Ilie Bolojan susține că, din punct de vedere al energiei, România ar trebui să treacă în condiții normale peste această iarnă și nu crede că este risc de blackout.

Întrebat la B1 TV, în contextul discuțiilor despre energie, ce va fi în această iarnă, premierul a spus: „Această iarnă ar trebui să o trecem în condiții normale. Sper să fie o iarnă, așa cum am avut-o în ultimii ani, cu temperatură rezonabilă și nu ar trebui să avem, să spunem, probleme deosebite”.

Întrebat dacă ecistă risc de blackout, șeful Guvernului a spus: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație”.

El susține că există capacități de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar în orele în care România are o suproducție „vom achiziționa de pe piețele externe”.