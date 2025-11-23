Cine i-a făcut cadou lui Ion Țiriac o Dacia din 1973: „Am o veste proastă pentru el”

Dacia 1300 din 1973 a intrat în colecția Tiriac Collection, care a trecut recent printr-o extindere amplă și a fost inaugurată oficial miercuri în prezența lui Ion Țiriac.

„I-am mulțumit mult și vestea proastă este că de la mine nu o mai ia înapoi. Am primit, e prima dată când primesc un cadou de la un prieten, după cea din Formula 1. Am căutat o Dacie originală. Asta e din 1973, vă dați seama cum este, și o apreciez extraordinar de mult. Îmi e prieten de foarte, foarte mulți ani de zile. A fost și șeful meu (n.r. – șef în cadrul companiei lui), de altfel, domnul Merica. I-am mulțumit mult și da, vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi”, a declarat Ion Țiriac, potrivit ProSport.

Noua galerie permite vizitatorilor să urmărească cronologic evoluția automobilului, de la vehicule tip trăsură precum Hurtu (1899), până la modele moderne, precum Mercedes AMG One sau Ferrari Daytona. În total, expoziția cuprinde acum aproximativ 300 de exponate, față de 180 câte erau anterior.

Dacia 1300 din 1973 a devenit prima mașină a mărcii expusă alături de modelele Ferrari sau Rolls-Royce din muzeul său.

Bărbatul care i-a făcut cadou mașina este Radu Merica, fostul Director General al Grupului Țiriac. Absolvent al Facultății de Chimie și Fizică din Iași, Merica a lucrat în Germania pentru Mercedes și BMW, înainte de a reveni în România în 2001, unde a ocupat funcția de CEO al Grupului Țiriac timp de aproape 5 ani.