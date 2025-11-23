Prima Dacia intră în Tiriac Collection. Ion Țiriac: „Am ajuns la 300 de exponate, cea mai mare colecție din Europa”

Tiriac Collection a trecut printr-o extindere amplă, iar inaugurarea oficială a noii galerii a avut loc în prezența lui Ion Țiriac.

Relansarea aduce o noutate importantă pentru public: în colecție intră pentru prima dată o Dacia 1300 din anul 1973, model cu o semnificație aparte pentru istoria auto românească.

Noua galerie va găzdui permanent în jur de 300 de vehicule deosebite, prezentate într-o manieră spectaculoasă, concepută pentru a oferi vizitatorilor un parcurs fluid, bine structurat și captivant.

Ion Țiriac: „Cea mai mare colecție din Europa”

„Aș vrea să spun că am emoții, dar de obicei le transform în fapte. Și cred că nu greșesc spunând că ceea ce avem aici este cea mai mare colecție de acest fel din Europa”, a declarat Ion Țiriac la ceremonia de inaugurare.

„Avem piese care datează de la sfârșitul anilor 1800, precum acest Hurtu, până la modele intrate în colecție chiar săptămâna trecută. De la cele 180 de mașini câte ați văzut înainte aici, am ajuns astăzi la 300 de exponate”, a adăugat magnatul.

„Fiecare piesă are o poveste și un motiv pentru care se află aici. Nu colecționez doar automobile, ci istorie, inovație și momente care merită păstrate. Îmi doresc ca lumea să vină să le vadă și să înțeleagă ce reprezintă”, a continuat Țiriac.

Mulțumiri speciale pentru Bentley și Porsche

Ion Țiriac a mulțumit Bentley pentru realizarea unor exemplare unice dedicate României, legate de Ateneul Român.

„Fiecare dintre cele trei mașini care au intrat acum în colecție este un unicat. Mai mult decât atât, și Porsche a creat zece mașini special pentru România, denumite Transfăgărășan. Ne-au onorat pe noi, românii, și m-au onorat personal, oferindu-mi modelul cu numărul 01 din această serie”, a declarat acesta.

Fațadă nouă și spațiu expozițional reorganizat

Clădirea a trecut printr-un proces amplu de reamenajare în cadrul extinderii galeriei. Partea frontală a fost reconstruită și include acum un ecran de mari dimensiuni unde sunt proiectate imagini cu vehicule din colecție.

Zona de intrare a fost redesenată, iar vizitatorii sunt întâmpinați de o platformă rotativă pe care este expus pe rând câte un model reprezentativ.

Noua organizare se aliniază formatelor întâlnite în colecțiile auto europene care expun cronologic evoluția automobilului, așa cum se întâmplă în muzee din Franța, Germania sau Italia.

O cronologie de la 1899 până în prezent

În hala principală a fost adăugat un cerc expozițional nou, iar traseul este organizat pe perioade și țări. Expoziția începe cu vehiculul tip trăsură Hurtu din anul 1899 și ajunge până la modele moderne, între care se află Mercedes AMG One și Ferrari Daytona.

Galeria extinsă este îmbogățită și de gama Bentley Mulliner Athenaeum Collection, prezentată prin trei dintre cele patru exemplare unicat ale seriei dedicate Ateneului Român. Aceste piese rare completează cu eleganță ansamblul expozițional, adăugându-i profunzime și grandoare.

Dacia 1300 din 1973, prima din colecție

Una dintre noutățile majore ale inaugurării este includerea primei Dacii expuse vreodată în Tiriac Collection. Modelul 1300, fabricat în anul 1973, marchează un capitol important în traseul cronologic al expoziției.

Printre modelele speciale aflate în spațiul expozițional extins se numără și un Porsche ediție specială Tribute to Transfăgărășan. Vehiculul face parte din zona dedicată modelelor contemporane și aduce în colecție o referință directă la unul dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România.

Când poate fi vizitată noua galerie

Programul de vizitare e de vineri până duminică între orele 10:00 și 19:00, accesul realizându-se pe bază de bilet.

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența lui Ion Țiriac și a invitaților săi, într-un eveniment ce a dezvăluit în premieră designul remodelat al zonei de recepție, arhitectura extinsă și noua scenografie expozițională a Tiriac Collection.