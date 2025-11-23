Ion Țiriac păstrează în țară colecția sa unică de 300 de mașini, în ciuda unei oferte de sute de milioane de euro

Ion Țiriac a anunțat recent că a primit „ofertă ieșită din comun”, estimată la câteva sute de milioane de euro, pentru întreaga sa colecție auto, însă a refuzat fără ezitare, considerând că patrimoniul acumulat în zeci de ani nu poate fi înstrăinat, scrie ProSport.

„De la 180 de mașini pe care le aveam înăuntru, sunt acum circa 300 de exponate. Le mulțumesc celor care au muncit să ajungem aici. E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei.

Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută, nu este de vânzare și rămâne aici”, a declarat fostul tenisman.

Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment de amploare organizat la Țiriac Collection, galeria auto din Otopeni unde au fost prezenți Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și alte personalități ale sportului românesc.

Galeria Țiriac Collection: peste 300 de automobile și motociclete rare

Extinsă recent la 7.000 de metri pătrați, galeria găzduiește peste 300 de exponate, de la modele istorice din anii 1800 până la mașini moderne aduse în ultimele săptămâni.

„E cea mai mare colecție de automobile și câteva motociclete din Europa. Toate valorile dinăuntru au fost plătite, am un singur cadou, o mașină de Formula 1. Dar veți vedea modele de la final de 1800, până la cele care au ajuns săptămâna trecută.”

Vizitatorii pot vedea piese iconice precum Cadillac-uri rare, Rolls-Royce-uri unicat, mașini americane, limuzine regale, prototipuri europene, o mașină de Formula 1 (singurul cadou primit de magnat), dar și motociclete.

Piese cu valori imposibil de estimat

Țiriac a precizat că întreaga colecție a fost trecută în administrarea fundației familiei, care va avea responsabilitatea de a o conserva.

Oferta primită a fost transmisă fiului său, iar decizia finală i-a aparținut: „Uită! Să nu mai dea telefon, nu e de vânzare”.

Magnatul susține că unele modele similare au fost vândute în lume cu două, trei sau patru milioane de euro bucata, însă criteriul lui nu este financiar.

Totuși, oferta primită ar fi fost suficientă pentru a face pe oricine să reflecteze câteva minute.

Program de vizitare și preț bilete la Țiriac Collection

Galeria Țiriac Collection din Otopeni este deschisă zilnic, între 10:00 și 19:00, iar biletul costă, în general, între 30 și 50 de lei, în funcție de categoria de vârstă.

Copiii, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse, iar expoziția include și zone tematice dedicate istoriei automobilului, vitrine cu accesorii rare, spații multimedia și ghidaj opțional.

Modele unicat realizate special pentru România

Pasionații pot admira inclusiv seria limitată Porsche „Transfăgărășan”, 10 exemplare produse exclusiv pentru piața românească, dintre care modelul 001 se află în expoziție, alături de ediții Bentley create în regim unicat.