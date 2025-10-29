Bogdan Ivan: Doar jumătate din factură e energie. Restul sunt tarife, taxe și pierderi uriașe

„Sunt tarifele de transport, distribuție, furnizare, sunt în toată lumea, pentru că sunt costuri asociate, sunt pierderi pe rețea, dar în unele cazuri, de exemplu, la consumul propriu tehnologic, acel faimos CPT, pe care nu îl înțelege nimeni ce înseamnă, e dublu față de media Uniunii Europene. Adică pierderile pe rețea. Nu cred că e altă dinamică a gravității în România comparativ cu restul Uniunii Europene pentru a avea dublu pierderi în țara noastră”, a declarat Bogdan Ivan, la Europa FM.

Ministrul a explicat și cum se formează factura finală plătită de consumatori.

„Din factura pe care o plătim fiecare dintre noi, doar 51% este energie electrică activă, diferența este făcută de tarife, făcută de tarife de transport, furnizare, distribuție, taxe, taxe de certificate verzi, TVA, acciză, și așa mai departe. Iar pentru a reduce toate aceste efecte compuse ale costului energiei, trebuie să mergem la costul cu care se vinde energia la început, de la producători. Și în acest punct de vedere, o cantitate mai mare de energie vândută direct către furnizorii care au clienți mai mulți de 200-300 de mii clienți casnici, ar însemna o măsură prin care am limita posibilitatea de speculă pe piață cu diferite cantități mari de energie”.

România, o piață de trei ori mai profitabilă pentru traderi

Bogdan Ivan a confirmat și că România are o piață mult mai profitabilă pentru traderi decât alte state. „E o medie a Uniunii Europene, în România este de 3 ori mai mare decât cea a Uniunii Europene”.

Discuții tensionate între Ministrul Energiei și ANRE

Ministrul a vorbit și despre discuțiile tensionate cu Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

„Am avut în zecile de ore de lucru cu specialiștii din privat, de la Universitate și de la Ministerul Energiei, am avut și momente mai tensionate, nu cu cei din conducerea companiei, din conducerea direct, care chiar au fost de bună credință acești oameni și le mulțumesc pe această cale, au făcut deja două modificări importante în reglementări, prin care se reduce serios segmentul de speculă în piață, dar o discuție cu unii funcționali, și măcar nu ne mai țin minte numele, de față cu tot grupul de lucru, vreo 20 de directori de companii și experți, care au spus: Domnul Ivan, veniți dumneavoastră acum că vreți să scădeți prețul și asta, nu ne spuneți nou ce avem de făcut, noi avem reglementări speciale, suntem sub ordinea Parlamentului, nu vine Ministerul Energiei să ne dea nouă lecții”.