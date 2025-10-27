Ministrul Energiei: România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa

Bogdan Ivan a prezidat luni la București, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, cu participarea a 16 miniștri din întreaga regiune.

„România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa. Tocmai de aceea, am adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC și l-am invitat la București pe Comisarul European pentru Energie, pentru a discuta soluții concrete: investiții în capacități de producție de bază – hidro, gaze, nuclear, modernizarea rețelelor de transport și distribuție, stocare inteligentă, pentru echilibrarea consumului, și, mai ales, un parteneriat regional strâns, susținut prin finanțare europeană”, arată ministrul într-o postare pe Facebook.

El spune că în cadrul întâlnirii au au fost agreate instrumentele financiare și de cooperare care vor face posibil acest plan în următorii doi ani: „Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro”.