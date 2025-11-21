Bolojan, despre restructurările în MAI: Personalul trebuie întâi redistribuit / Premierul vrea mai mulți agenți în teren

Premierul Bolojan a declarat că, prima dată, personalul trebuie întâi redistribuit, pentru a fi reduse cheltuielile, și ulterior, dacă este nevoie, se pot face angajări.

„Acolo unde ai deficit de personal, cum există la Interne, ai varianta să angajezi noi oameni – ceea ce înseamnă noi cheltuieli – sau ai varianta să redistribui oameni, să faci lucrurile mai eficient. Asta trebuie făcut prima dată, ca să avem o siguranță mai bună și da, dacă se dovedește că trebuie să facem și angajări, trebuie făcute angajări”, a declarat Bolojan.

Prim-ministrul propune ca personalul de pază din MAI să fie redistribuit în teren.

„Gândiți-vă că avem în pază, în România, mii de jandarmi. Cu normă întreagă la foarte multe instituții. Aș da ca exemplu sediile Curții de Conturi din România. Acolo nu ai activitate după-amiaza, nu ai activitate sâmbăta, duminica. În loc să ai cinci jandarmi … la fiecare sediu de Curte de Conturi, poți să ai un singur jandarm de dimineață. În afara programului (n.r. – instituției), un sistem de dispecerat, cu camere de lua vedere, așa cum este în mii de companii private din România, asigură paza obiectivului cu un personal mult redus și, bineînțeles, cu costuri mult reduse. Personalul, cele 2.000 – 2.500 de posturi de jandarmi, se duc în stradă, se duc să combată infracțiunile și să asigure siguranța cetățenilor”, a declarat Bolojan.

Premierul a dat un exemplu asemănător și pentru zona de dispecerate.

„Avem în fiecare oraș de reședință din România câte patru-cinci dispecerate de poliție, unele la Locală, unele la Poliția Națională Județeană, altele la Poliția Națională Municipală, la Jandarmerie. Dacă ești la graniță sau dacă ai un aeroport la Poliția de Frontieră, doar unele au acces la sistemul de camere de luat-vederi, poate nu cele care trebuie să intervină. Gândiți-vă că am putea și aici să avem 1.000 – 2.000 de oameni, care sunt disponibilizați – nu sunt concediați, sunt duși în stradă – acolo unde sunt probleme, în așa fel încât să asigurăm siguranța”, a declarat premierul.

Acesta a mai vorbit și despre faptul că ar trebui să fie un singur dispecerat, echipat cu camere de luat vederi, unde toate forțele să își concentreze activitatea, pentru a trimite în teren echipajul potrivit acolo unde se întâmplă ceva.