Adrian Câciu: Frauda fiscala de TVA nu depășește 13%. ANAF ar trebui să comunice corect

Într-o postare pe Facebook, Adrian Câciu critică modul în care ANAF a comunicat despre decalajul fiscal de TVA: „Frauda fiscala de TVA nu depășește 13 puncte procentuale din total GAP de TVA. Asta trebuie sa zica șeful ANAF! Nu suntem o țara de hoți”.

„Cred că ANAF ar fi bine să comunice corect pe tema decalajului fiscal de TVA(GAP-ul de TVA) în primul rând pentru a evita ducerea în derizoriu a unei probleme extrem de serioase pentru sănătatea finanțelor publice”, a continuat Câciu.

„Am cerut, la audierea șefului ANAF în Comisia de Buget Finante din Camera Deputaților, ca acesta să organizeze comunicari publice cu privire la acest decalaj fiscal si sa foloseasca datele publice disponibile, adică cele din 2022, cu privire la structura acestui GAP de TVA”, a mai scris social-democratul.

Câciu amintește că în 2022, GAP-ul de TVA „a scăzut cu 4,2 pp fata de anul anterior, cea mai abrupta scadere din ultimii 22 de ani iar cauzele au fost în mare masura date de administrarea fiscala eficienta dar și de masurile de creștere a eficientei administrării fiscale”.