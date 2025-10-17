ANAF vine cu precizări după declarațiile privind „gemul făcut de bunica”: Nu vom impozita autoconsumul

„Ca urmare a interpretărilor apărute în spațiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației. Prin autoconsum se înțelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Aspect de ordin metodologic

Șeful ANAF a explicat că declarația sa anterioară viza exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal la TVA, nu impozitarea autoconsumului.

„Afirmația vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal – acela că baza impozabilă potențială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situația României”, a precizat Nica.

Ce este decalajul fiscal (gap-ul) de TVA

Decalajul fiscal (gap) reprezintă diferența dintre TVA potențială, estimată pe baza conturilor naționale, și TVA efectiv colectată la buget. Această diferență reprezintă una dintre prioritățile majore în mandatul actual al ANAF.

Președintele ANAF anunță că instituția va colabora cu Banca Mondială, Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor și partenerii europeni pentru îmbunătățirea metodologiei de calcul a decalajului de TVA.

„În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului național”, a explicat Nica.

Șeful ANAF subliniază că este esențial să existe o înțelegere corectă a structurii gap-ului de TVA pentru a putea determina precis ponderea fraudei fiscale și a diferenția între cauzele reale ale decalajului de colectare – evaziune, neconformare, pierderi administrative sau factori statistici.

„În concluzie, atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme, iar autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF”, a asigurat Adrian Nica.

„Deși unele interpretări din spațiul public confirmă că nu toate interesele converg spre performanța ANAF, mesajul meu este unul clar: ANAF continuă lupta împotriva marii evaziuni, cu aceeași seriozitate confirmată de acțiunile și rezultatele noastre recente”, a conchis președintele instituției.

Anterior, Nica spunea că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consum propriu influenţează colectarea generală a TVA.