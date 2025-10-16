Kelemen Hunor, ironic la adresa șefului ANAF: „Recunosc fără menajamente: am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune, împreună cu soția mea”

„Recunosc fără menajamente: am încălcat legea! Weekend-ul trecut, am făcut șase borcane de gem de prune, împreună cu soția mea. Cu prunele noastre, în oala noastră, din vina noastră”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook, ca reacție la declarația șefului ANAF, potrivit căruia produsele de casă „intră în categoria deficitului de TVA”.

„Gemul făcut în gospodărie afectează nivelul de încasare al TVA în România”, a spus Adrian Nica, șeful ANAF, la Antena 3, după care întreaga societate românească a luat foc.

„Acum îmi e teamă”, scrie Kelemen Hunor în continuare, „Când o să vină ANAF să-mi confiște borcanele? Șase borcane, șase găuri ascunse în buget.

Acum, serios: chiar crede șeful ANAF că gemul făcut în casă este gaura neagră a economiei? Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele făcute de bunica. Pe etichetă, am putea scrie: „produs cu risc fiscal – este recomandat consumul sub supravegherea autorităților. Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazioniști și nu conservele bunicilor?”, a încheiat Hunor.

De altfel, Hunor nu e singurul care l-a ironizat pe șeful ANAF

Marius Budăi, deputat PSD, a scris tot pe Facebook: „Șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă … Ocupați-vă de marii evazioniști!”

Reacții ironice au avut și utilizatorii Reddit – gemul făcut în casă a fost abordat din perspectiva unor elaborate scheme de evaziune fiscală.

Bineînțeles, utilizatorii au trimis către marii evazioniști fiscali și au arătat ipocrizia autorității.

„Mâine o să taxeze și zacusca din cămară”, a scris alt utilizator.