Kelemen Hunor atrage atenția că amânarea alegerilor în București crește riscul ca AUR să câștige

Întrebat, la Europa FM, dacă este un scenariu realist să se organizeze alegeri în București în această toamnă, Kelemen a spus că „ în momentul în care PSD și cu PNL ajung la un consens, se va face. Dacă nu se va face în noiembrie, se va face în martie”.

Referitor la respectarea termenului legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor, liderul UDMR a explicat dificultățile din interiorul coaliției. „Și eu asta spun lor, am spus, haideți, stați la masă. Găsiți voi o soluție și, așa cum v-am spus, dacă ei doi s-au înțeles, ce vrea Fritz, ce vrea Kelemen nu mai are importanță”.

„Eu am spus că ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să duci până în primăvară, fiindcă șansele tale scade în 2026”, a spus Kelemen.

Liderul UDMR a motivat această poziție prin contextul economic și politic dificil.

„Fiindcă va fi o perioadă grea. Facturile cresc, prețul la energie a crescut. Majoritatea e cum e în Consiliu General. Deci toate premisele pentru a ajunge la un rezultat nedorit în București, adică să câștige AUR sau un candidat din zona AUR. Suveranismul crește. Crește dacă rămân alegerile”.