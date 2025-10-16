Budăi, ironic: Bunicile care fac gem lovesc în gapul de TVA al României. Lăsați-le în pace!

„Șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă pentru neîncasările din TVA! Deci, din toată contrabanda și evaziunea care se face în România, șefului de la ANAF i-a cășunat pe bunicuțele care fac gem în gospodărie! Asta este justificarea domnului Nica pentru neîncasarea TVA la nivelul estimat! Nu, domnule Nica! Nu asta este explicația! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști! Ocupați-vă de marile companii care își exportă profiturile în afara țării!”, transmite Budăi.

Potrivit acestuia, metodologiile economice iau în calcul și autoconsumul din gospodării pentru evaluarea PIB: „Dar chiar nu era cazul ca din toate motivele pentru care ANAF nu încasează TVA-ul estimat să vă opriți la bunicuțele care fac gem în acasă”.

Nimeni nu ar fi crezut că bunicile care fac gem tradițional din fructele din propria grădină afectează încasările la TVA ale României. Însă Comisia Europeană consideră că fiecare produs nefiscalizat de acest tip amplifică deficitul bugetar.

Declarația a fost făcută de către șeful ANAF, Adrian Nica, la Antena 3 CNN, în urma discuțiilor pe care reprezentanții români le-au avut cu membrii Comisiei Europene.

Potrivit acestuia, vecinii noștri bulgari au cerut asistență de specialitate de la CE în ceea ce privește încasarea de TVA. La români, însă, rămâne problema autoconsumului, spune șeful ANAF.„Când vorbim de gap-ul de TVA, în mod special, asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public, de producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări atunci când vorbim de autocosum. Și, ca să dau câteva exemple clare încă în acest moment, modul în care tratăm gemul pe care îl face-n casă bunica. Deci gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România, da. Este calculat astăzi la gapul de TVA. Asta ne-a evaluat comisia”, citează gandul.ro.