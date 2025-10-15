Șeful ANAF despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușor Nica, a spus că instituția pe care o conduce lucrează pentru recuperarea prejudiciului în cazul fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Șeful ANAF a declarat într-o emisiune la Antena3 CNN că toți contribuabilii sunt tratați în mod egal și fiecare ban recuperat contează.

„Orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut. Suntem în direcția bună, să știți că colectăm mai bine de la lună, la lună și pentru faptul că tratăm pe toți contribuabili la fel. În ceea ce privește cazul pe care dumneavoastră l-ați expus, pe lângă măsurile întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2, așa cum l-am prezentat, referitor la recuperarea acestor sume și în cel mai scurt timp vom veni în zona publică să prezentăm rezultatele.” a răspuns președinteșle ANAF la întrebarea despre situația lui Klaus Iohannis.

Nu doar Klaus Iohannis va fi analizat și controlat, ci fiecare cetățean care nu poate justifice mașini scumpă sau alte averi, a mai spus Adrian Nicușor Nica.