Cum identifică statul „bombardierii”, pentru a le taxa averile nejustificate. Răspunsul oficial al ANAF

Persoanele care afișează averi considerabile fără a avea venituri declarate, implicit așa-numiții „bombardieri” cu mașini scumpe, sunt în vizorul șefului ANAF, Adrian Nica, care anunța pa 16 octombrie declanșarea unei acțiuni de verificare a românilor cu averi nejustificate. Astfel, în jur de 200 de persoane care nu ar putea să își justifice averea ar fi vizate de controale, spunea demnitarul.

Acesta este contextul în care reporterul Mediafax a transmis un set de întrebări pentru a afla informații cât mai aplicate privind profilul celor 200 de persoane de pe lista scurtă anunțată, măsurile concrete pe care le poate lua sau pe care responsabilii ANAF au decis să le ia în cazul lor și când va fi demarată acțiunea propriu-zisă.

Procedura Fiscului

Reprezentanții ANAF au transmis Mediafax că, potrivit Codului Fiscal, analiza de risc reprezintă activitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală.

„Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși acțiunilor de control (verificarea situației fiscale personale, verificare documentară, inspecție fiscală parțială) este efectuată de către organul fiscal competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc”, au transmis oficialii ANAF.

În ceea ce privește activitățile derulate la nivelul Direcției generale control venituri persoane fizice (DGCVPF), pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, la nivelul direcției se efectuează activități preliminare de analiză de risc asupra tuturor persoanelor fizice rezidente fiscal în România, în vederea stabilirii riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

„Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă”, se arată în răspunsul comunicat.

Când o diferență dintre veniturile declarate și cele reale este semnificativă

Potrivit prevederilor Ordinului președintelui ANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, pe baza indicatorilor fiscali şi patrimoniali se determină atât veniturile estimate ca fiind realizate, cât şi veniturile declarate ale persoanei fizice în perioada analizată.

Astfel, spun oficialii ANAF, în cadrul analizei de risc, atât analiză de risc punctuală, cât și analiză de risc pe grup masiv de date, sunt avute în vedere creșterile sau descreșterile elementelor patrimoniale ale persoanelor fizice, fiind integrate în acest sens și achizițiile/vânzările de bunuri mobile, de exemplu autoturismele.

„Precizăm că elementele patrimoniale avute în vedere la estimarea averii, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din OPANAF nr. 920/2023 privind persoanele fizice cu averi mari, sunt bunurile imobile, bunurile mobile și activele financiare deținute”, se arată în răspunsul transmis.

Potrivit informațiilor publice privind activitatea Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.