„Bombardierii” verificați de ANAF: Peste 200 de persoane vizate de controale

Adrian Nica, șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală a transmis un avertisment persoanelor care nu-și pot justifica averile.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, peste 200 de persoane se află deja în analiză, fiind verificate discrepanțele dintre averile deținute și veniturile declarate.

„Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a mai spus Nica.