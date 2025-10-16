Merz avertizează că Europa riscă să devină pion economic al SUA și Chinei

Europa își va pierde independența în fața giganților economici mondiali dacă liderii săi nu vor acționa rapid pentru a restabili competitivitatea, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz.

Vorbind joi în parlamentul german, înaintea summitului liderilor europeni de la Bruxelles de săptămâna viitoare, Merz a îndemnat blocul să întreprindă reforme economice radicale, altfel riscând să-și piardă relevanța la nivel mondial, potrivit Politico.

„Acest lucru este crucial pentru viitorul țării noastre și al țărilor Europei, deoarece în următoarele săptămâni, luni și poate în câțiva ani, se va decide dacă Europa va rămâne o putere economică independentă în economia globală sau dacă vom deveni un pion al marilor centre economice din Asia sau America”, a spus Merz.

„Avem o problemă cu punerea în aplicare”

Merz se află sub o presiune politică crescândă în țara sa pentru a face mai mult în vederea remedierii crizei economice din Germania. După doi ani consecutivi de contracție economică, economiștii se așteaptă la o creștere redusă sau chiar inexistentă în acest an, în parte din cauza politicilor tarifare ale președintelui american Donald Trump, care au afectat în mod deosebit economia orientată spre export a Berlinului. Liderii de afaceri germani îl îndeamnă acum pe cancelar să întreprindă reforme mai îndrăznețe pentru a stimula creșterea economică.

Coaliția centristă a lui Merz s-a angajat să întreprindă reforme ale pieței muncii și ale sistemului de protecție socială. Însă, în ultimele săptămâni, Merz a arătat din ce în ce mai mult cu degetul spre Bruxelles, îndemnând blocul să reducă birocrația pentru întreprinderi, să consolideze piața internă a UE și să încheie mai multe acorduri comerciale globale.

„Nu avem o problemă cu conștientizarea în Europa; avem o problemă cu punerea în aplicare”, a declarat Merz joi. „Prin urmare, intenționez să ridic din nou această problemă a punerii în aplicare cu partenerii noștri europeni. Și, încă o dată, acest lucru se referă în primul rând la competitivitatea economiei noastre europene”.

Merz a sugerat că un plan de acțiune este deja pe masă, făcând referire la două studii realizate de foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta privind propunerile de aprofundare a pieței interne a UE și de îmbunătățire a competitivității. „Aceste două rapoarte nu trebuie să dispară în arhivele Comisiei Europene”, a declarat Merz. „Acum ele trebuie să figureze pe agenda Uniunii Europene”.

Merz a solicitat Comisiei să negocieze mai multe acorduri comerciale exclusiv cu UE cu națiuni și blocuri comerciale din întreaga lume. De asemenea, el a îndemnat UE să semneze un acord comercial cu blocul sud-american al țărilor Mercosur înainte de sfârșitul anului.