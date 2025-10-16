Atacurile masive ale Rusiei au paralizat peste jumătate din producția de gaze a Ucrainei

Producția de gaze a Ucrainei a fost grav afectată în urma atacurilor masive lansate de Rusia la începutul lunii octombrie, care au vizat infrastructura energetică a țării. Naftogaz, compania energetică de stat, nu a negat informațiile potrivit cărora aproximativ 60% din producția zilnică de gaze a fost pierdută după loviturile asupra instalațiilor de extracție și transport.

„Pe 3 octombrie a avut loc primul atac de amploare asupra instalațiilor de gaze, probabil cel mai masiv din istorie. Nu voi menționa cifrele. Din păcate, nici nu le voi nega”, a transmis joi Natalia Boyko, membră a Consiliului de Supraveghere al Naftogaz, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Kiev, citată de Interfax-Ukraine.

Atacurile, concentrate asupra centrelor de producție

Potrivit Bloomberg, loviturile din 3 octombrie ar fi distrus aproape 60% din capacitatea națională de producție de gaze – una dintre cele mai grave pierderi suferite de sectorul energetic ucrainean de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Atacurile rusești s-au concentrat în special în regiunile Poltava și Harkiv, două zone-cheie pentru producția de gaze a Ucrainei. Infrastructura vizată include atât zăcăminte, cât și stații de comprimare și depozite subterane, esențiale pentru aprovizionarea internă și pentru stocurile de iarnă.

Criză energetică în prag de iarnă

Boyko a reamintit că, în urma unui alt atac major, produs în februarie 2025, Ucraina pierduse deja aproximativ jumătate din capacitatea de producție, însă o parte fusese ulterior restaurată. „Alături de creșterea importurilor, refacerea infrastructurii și reluarea producției rămân prioritățile noastre principale”, a adăugat oficiala ucraineană.

Criza survine într-un moment critic, când Ucraina încearcă să-și asigure rezervele de energie pentru iarnă și să reducă dependența de gazul rusesc și bazându-se pe importuri din piețele europene. În ciuda atacurilor, autoritățile de la Kiev susțin că alimentarea consumatorilor nu a fost întreruptă, dar admit că presiunile asupra sistemului energetic sunt în creștere.