Atac ucrainean asupra unei importante baze de drone din Crimeea

Atacul, efectuat în dimineața zilei de joi de către Forțele Sistemelor Fără Pilot, a provocat pagube bazei de drone situate la aerodromul Kirovske.

Brovdi nu a furnizat detalii cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă vreuna dintre dronele Orion a fost avariată în urma atacului, potrivit The Kyiv Independent.

Drona Orion a Rusiei, un vehicul aerian fără pilot de mari dimensiuni utilizat în principal pentru monitorizarea mării, poate transporta până la 250 de kilograme de explozibili. Designul dronei este aproximativ echivalent cu cel al dronei americane Reaper, costurile de producție fiind estimate la peste 5 milioane de dolari.

Orion urma să fie vehiculul fără pilot emblematic al Rusiei, până când această poziție a fost înlocuită de Shaheds, proiectat de Iran.

„Această bestie transportă bombe și rachete aer-sol, poate rămâne în aer până la 24 de ore la altitudini de până la 7.500 m”, a declarat Brovdi după atacuri, adăugând că drona este considerată „scumpă și rară”.

Aerodromul Kirovske a servit ca țintă regulată a atacurilor ucrainene, având în vedere poziția sa geografică. Aerodromul a fost, de asemenea, utilizat în mod regulat pentru a lansa atacuri împotriva orașelor ucrainene.

Atacul a avut loc în contextul unor lovituri simultane asupra aerodromului cu rachete Flamingo produse în Ucraina, a raportat, joi, Statul Major al Ucrainei.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.