Clubul FCSB, cercetat de ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali se apără și dă vina pe softul ANAF

7.020.140 de lei – aceasta este suma cheltuită în ultimii cinci ani de FCSB, pe care Gigi Becali, patronul echipei, n-ar fi justificat-o la ANAF. Cel puțin asta arată softul instituției, care a alertat inspectorii că suma uitată de Becali a dus la diminuarea impozitului pe profit încasat de stat, potrivit Gândul.

FCSB – risc fiscal crescut

Softul ANAF a arătat faptul că Fotbal Club FCSB SA are un risc fiscal crescut. Asta înseamnă că Gigi Becali ar avea restanțe către bugetul de stat, iar pentru acest lucru inspectorii ANAF au fost în vizită atât la sediul clubului, cât și la cel al contabilului pentru a analiza mai multe date și documente suplimentare. De altfel, Becali a fost anunțat încă din martie că va fi verificat.

„La nivelul activității de inspecție fiscală din cadrul Direcției de Finanțe București se realizează sute de astfel de analize de risc fiscal. Se pot observa diminuări în colectarea taxelor către bugetul consolidat al statului”, a precizat Bogdan Niculescu, reprezentant serviciul de presă al Direcției de Finanțe București.

„Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”

„Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot… softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva. Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, se apără Gigi Becali.

În urma inspecției fiscale, ANAF va stabili dacă și ce sumă datorează Gigi Becali statului. În cazul în care se confirmă cheltuielile de 7 milioane lei, atunci restanța ar fi de aproximativ 1,1 milioane de lei.