Gigi Becali a luat foc, după ce azi-noapte baza FCSB a fost invadată de aproape 1.000 de mașini / „Ce a ajuns baza mea, poligon de curse?”

Paznicii bazei sportive a FCSB vor fi primii care vor plăti pentru ce s-a întâmplat azi-noapte aici. 1.000 de mașini au intrat ca la ele acasă în baza sportivă deținută de omul de afaceri Gigi Becali, iar acest lucru este intolerabil pentru patronul clubului.

Deși motivul oficial pentru care atât de multe mașini au intrat pe teritoriul privat al bazei de pregătire FCSB nu este cunoscut, poliția suspectează că este vorba de organizarea de curse ilegale, fapt pentru care a verificat fiecare mașină din zona bazei.

La rândul său, Gigi Becali a luat foc.

Potrivit ProSport, primii pe lista de execuții a lui Becali vor fi agenții de pază și protecție care au permis accesul.

Mai mult, Becali are de gând să vorbească și cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, pentru a afla mai multe detalii despre ce s-a întâmplat azi-noapte acolo.

„Ce a ajuns baza mea, poligon de curse”?

„Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa, pentru presă.

Ce a ajuns baza mea, poligon de curse? Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo. Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva.

Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ”, a declarat Gigi Becali pentru publicația citată.

Gheorghe Mustață își face și el documentarea proprie

La rândul său, și Gheorghe Mustață vrea să afle cât mai multe informații despre ce s-a petrecut azi-noapte în baza de la FCSB, dar ceea ce știe sigur este că, într-adevăr, toate acele mașini au pătruns aici fără acordul nimănui.

Nu se știe cine a alertat Poliția, fapt este că toți cei de acolo au fost supuși unor verificări amănunțite.

„Sunt peste 1000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți cu cineva, e normal să fie o alertă.

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta… Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți… Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1000 de mașini din toate județele”, a declarat Gheorghe Mustață, citat de Fanatik.

Curse ilegale de mașini au loc frecvent în Capitală.

În august, un tânăr de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina într-o stație de tramvai.

El se luase la întrecere cu un prieten care avea un automobil puternic.