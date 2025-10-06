Gigi Becali, atac la adresa lui George Simion: „Dacă nu este doborât, voi face partid”

Gigi Becali a spus că ar putea înființa un partid politic, dacă George Simion nu va fi „doborât”.

Patronul FCSB a spus că nu are „dușmănie” cu Simion, dar consideră că acesta „ar aduce un potop de nenorociri” dacă ar ajunge la conducerea României.

„Omul ăsta atât de mult m-a păcălit și atât de obraznic a fost, că nu poți să-l uiți. N-am dușmănie pe el, dar nu-l las, pentru că dacă ăsta ajunge să conducă România, o să vină un potop de nenorociri”, a spus Gigi Becali, făcând referire la George Simion.

Becali a spus că l-a deranjat faptul că Simion l-a jignit public pe TikTok, numindu-l „Iuda”.

Relațiile dintre Gigi Becali și George Simion s-au deteriorat treptat, după ce patronul FCSB s-a retras din AUR în martie 2025.

De atunci, cei doi și-au adresat mai multe atacuri publice.