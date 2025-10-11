Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 800.000 de persoane în Kiev

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat sâmbătă că „lucrările principale de restabilire a alimentării cu energie electrică” au fost finalizate, dar că unele întreruperi localizate afectează în continuare capitala ucraineană în urma atacurilor „masive” ale Rusiei de vineri.

Atacurile cu drone şi rachete ruseşti au rănit cel puţin 20 de persoane în Kiev, au avariat clădiri rezidenţiale şi au provocat întreruperi de curent în mai multe zone din Ucraina, vineri dimineaţa.

Prim-ministrul Yulia Svyrydenko a descris atacul ca fiind „unul dintre cele mai mari atacuri concentrate” împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, scrie AP.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat vineri că atacurile au vizat instalaţiile energetice care aprovizionează armata ucraineană. Nu a dat detalii despre aceste instalaţii, dar a spus că forţele ruse au folosit rachete hipersonice Kinzhal şi drone de atac împotriva lor.

Sectorul energetic a fost un câmp de luptă cheie de când Rusia a lansat invazia totală în urmă cu mai bine de trei ani.

În fiecare an, Rusia a încercat să paralizeze reţeaua electrică ucraineană înainte de sezonul rece, sperând aparent să erodeze moralul publicului. Temperaturile de iarnă se înregistrează de la sfârşitul lunii octombrie până în martie, ianuarie şi februarie fiind cele mai reci luni.

Forţele aeriene ucrainene au declarat sâmbătă că apărarea aeriană a interceptat sau a bruiat 54 din cele 78 de drone ruseşti lansate împotriva Ucrainei peste noapte, în timp ce ministerul rus al apărării a declarat că a doborât 42 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus.