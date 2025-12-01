Prima pagină » Știri externe » Olanda va cumpăra arme americane pentru Ucraina în valoare de 250 de milioane de euro

Olanda va cumpăra arme americane pentru Ucraina în valoare de 250 de milioane de euro

Țările de Jos s-au angajat, luni, să achiziționeze arme americane pentru Kiev în valoare de 250 de milioane de euro în cadrul Listei priorităților Ucrainei (PURL).
Alexandra-Valentina Dumitru
01 dec. 2025, 14:24, Știri externe

Inițiativa PURL, lansată la începutul anului 2025, permite aliaților NATO să cumpere armament american avansat pentru Ucraina.

Cu ultimul pachet, Olanda achiziționează drone, rachete pentru avioane de vânătoare F-16, muniție și echipamente pentru apărarea aeriană a Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării olandez.

Olanda a fost prima țară care a finanțat arme pentru Ucraina în cadrul programului PURL în luna august, scrie The Kyiv Independent.

Kievul urmează să primească arme în valoare de până la 5 miliarde de dolari în cadrul inițiativei până la sfârșitul acestui an, a declarat Secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat, de asemenea, că a semnat un acord cu omologul său ucrainean, Denis Shmihal, privind producția comună de drone în cele două țări.

În 2024, Olanda a început să furnizeze Ucrainei avioane de vânătoare F-16, livrând ultimul dintre cele 24 de avioane promise până în mai 2025.

Forțele aeriene ucrainene au utilizat pe scară largă avioanele de generația a patra fabricate în SUA pentru a intercepta rachetele rusești în timpul atacurilor aeriene masive, care s-au intensificat din nou odată cu apropierea iernii.

Kievul a făcut apel la aliații săi să-i întărească scutul aerian în fața atacurilor regulate cu drone și rachete rusești împotriva orașelor și infrastructurii energetice ucrainene.

