Marea Britanie se confruntă cu un risc sever de inundații

Marea Britanie se pregătește pentru inundații semnificative pe măsură ce ploi abundente și rafale puternice de vânt traversează țara, determinând autoritățile să emită avertizări urgente pentru locuitorii din șase zone cu risc ridicat, scrie The Mirror.

Oficialii avertizează că în anumite regiuni inundațiile sunt iminente, în timp ce alte 58 de alerte sunt în vigoare pentru zone unde „inundațiile sunt posibile”.

Avertizări severe de inundații

Avertizările vizează în principal nordul și nord-estul Angliei, unde ploile abundente au dus la creșteri rapide ale nivelului apelor.

De asemenea, zone extinse din sud-vestul și centrul Angliei, dar și de pe coasta de est, se află sub avertizări, de la Gloucestershire și North Somerset până în Derbyshire și Bridlington.

Agenția pentru Mediu avertizează populația să evite deplasarea pe jos, cu bicicleta sau cu mașina prin zone inundate și să urmărească informațiile oficiale. De asemenea, autoritățile recomandă ca, dacă este sigur, oamenii să „oprească gazul, electricitatea și apa în case”.

Salvatorii avertizează că și apa puțin adâncă poate ascunde pericole sau poate forma curenți puternici.

Totodată, autoritățile le recomandă locuitorilor să se mute la etajele superioare și să se pregătească pentru creșteri rapide ale nivelului apei.

Perturbări în transport din cauza vremii

Autoritățile avertizează asupra întârzierilor în trafic, închiderii unor drumuri și perturbării transportului public.

Odată cu vânturile puternice de pe țărmurile Angliei și Țării Galilor, situația se poate agrava rapid, ceea ce face ca pregătirile timpurii să fie esențiale.